В Киевской области изъяли большое количество оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киевской области изъяли большое количество оружия - предметы, похожие на пистолеты, части для пистолетов и патроны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Как сообщили в прокуратуре, под процессуальным руководством прокуратуры области следственным управлением ГУНП в Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
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"В ходе расследования уголовного производства проведен ряд обысков на территории Киевской области, во время которых обнаружено и изъято: 10 предметов похожих на пистолеты; части для пистолетов (пружины, затворы, магазины) 1400 предметов похожих на патроны калибра 7х62 и 9 мм", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении лицам, причастным к незаконному хранению и сбыту оружия и боеприпасов о подозрении в совершении указанного преступления.
Досудебное расследование продолжается.