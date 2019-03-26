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На Київщині виграно 100 тис. грн у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Минулої п'ятниці, 22 березня, у місті Васильків виграно 100 тис. грн в електронну миттєву лотерею "Володар гри". Про це розповів оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

На Київщині виграно 100 тис. грн у лотерею

Щасливчик придбав виграшний білет на фірмовому столі "М.С.Л.", що розташований за адресою: вул. Грушевського, 19.

Оператор державних лотерей "М.С.Л." привітав щасливчика та запросив новоспеченого багатія звернутися на гарячу лінію компанії за номером 0 (800) 21 00 65 та отримати інформацію щодо оформлення свого призу.

У компанії нагадали, що попереднього разу приз у 100 тис. грн було виграно влітку 2018 року. Переможцем став щасливчик з міста Чорноморськ Одеської області з лотерейним стажем майже у 16 років.

Нагадаємо, що "Володар гри" - одна з електронних миттєвих лотерей компанії "М.С.Л." родини "Швидкограй" з головним призом у 500 000 гривень. У 2017 році електронні миттєві лотереї "Швидкограй" потрапили до ТОП-10 найбільш інноваційних продуктів за результатами European Lotteries Innovation Award - конкурсу, організованого Європейською Асоціацією державних лотерей і ТОТО (EL), призначеного для просування та визнання кращих інновацій у лотерейній індустрії Європи.

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