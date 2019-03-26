В Киевской области выиграно 100 тыс. грн в лотерею

Счастливчик приобрел выигрышный билет на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен по адресу: ул. Грушевского, 19.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил счастливчика и пригласил новоиспеченного богача обратиться на горячую линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65 и получить информацию по оформлению своего приза.

В компании напомнили, что в прошлый раз приз в 100 тыс. грн было выиграно летом 2018 года. Победителем стал счастливчик из города Черноморск Одесской области с лотерейным стажем почти в 16 лет.

Напомним, что "Властелин игры" - одна из электронных мгновенных лотерей компании "М.С.Л." семьи "Швидкограй" с главным призом в 500 тыс. гривен. В 2017 году электронные мгновенные лотереи "Швидкограй" попали в ТОП-10 самых инновационных продуктов по результатам European Lotteries Innovation Award - конкурса, организованного Европейской Ассоциацией государственных лотерей и ТОТО (EL), предназначенного для продвижения и признания лучших инноваций в лотерейной индустрии Европы.