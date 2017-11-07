На Київщині відбулись успішні випробування українських боєприпасів

За словами О.Турчинова, випробування пройшли боєприпаси найбільш дефіцитної групи.

"І, що дуже важливо, - це найдефіцитніша група боєприпасів, а саме: 152-мм снаряди, гранати (ВОГ) для АГС і 60-мм міни для нових українських мінометів, які вже поставлені на озброєння Збройних Сил України", - сказав він.

За його словами, під час стрільб усі боєприпаси підтвердили задані бойові характеристики.

О.Турчинов зазначив, що після проведення найближчим часом державних випробувань та прийняття на озброєння цих боєприпасів розпочнеться їх серійне виробництво.

Секретар РНБО України наголосив, що після початку серійного виробництва "у наших військових на фронті вже не буде проблем ані з гранатами для АГС, ані з боєприпасами крупного калібру, ані з мінами для мінометів".

Як повідомляв УНН, на Херсощині у суботу завершилися контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності.