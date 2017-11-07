В Киевской области прошли успешные испытания украинских боеприпасов

По словам Турчинова, испытания прошли боеприпасы наиболее дефицитной группы.

"И, что очень важно, - это самая дефицитная группа боеприпасов, а именно: 152-мм снаряды, гранаты (ВОГ) для АГС и 60-мм мины для новых украинских минометов, которые уже поставлены на вооружение Вооруженных Сил Украины", - сказал он .

По его словам, во время стрельб все боеприпасы подтвердили заданные боевые характеристики.

А.Турчинов отметил, что после проведения в ближайшее время государственных испытаний и принятия на вооружение этих боеприпасов начнется их серийное производство.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что после начала серийного производства "у наших военных на фронте уже не будет проблем ни с гранатами для АГС, ни с боеприпасами крупного калибра, ни с минами для минометов".

Как сообщал УНН, в Херсонской области в субботу завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.