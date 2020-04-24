На Київщині триває заборона на відвідання кладовищ - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На Київщині з огляду на небезпеку розповсюдження коронавірусної хвороби продовжує діяти заборона на відвідання кладовищ. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"Попри загальну свідомість людей у минулі вихідні правоохоронці деколи фіксували і порушення правил карантину, через що українські науковці очікують нових піків захворюваності, орієнтовно на кінець квітня та з 3 по 8 травня. З огляду на існуючу небезпеку та після обговорення з релігійними організаціями в області поки заборонено відвідування цвинтарів за винятком безпосередньо поховань", - сказав Володін.
До того ж, він підкреслив що християнська традиція має в календарі інші дати і дні для вшанування предків.
Нагадаємо, 17 квітня на Київщині закрили для відвідування кладовища на території міст, сіл та селищ.