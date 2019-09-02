На Київщині тестують частину майбутньої системи “112”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У місті Біла Церква Київської області проводять дослідну експлуатацію автоматизованої системи екстреного реагування "101", як частини загальної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112". Про це УНН повідомили у відповідь на запит щодо процесу запуску системи "112".
“Міністерством внутрішніх справ активно реалізовується політика держави щодо якісної побудови системи 112, що надасть можливість за результатами її повного впровадження в Україні відповідно до міжнародних норм та правил.
У рамках даної роботи станом на цей час на базі Головного управління Державної служби України в надзвичайних ситуаціях в Київській області (м. Біла Церква) розпочато дослідну експлуатацію автоматизованої системи екстреного реагування "101", як частини загальної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112”, — повідомили у міністерстві.
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Нагадаємо, відповідно до Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ України на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 1023-р., одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства внутрішніх справ України є створення безпечного середовища життєдіяльності людей, забезпечене орієнтованою на потреби населення діяльністю органів системи МВС, їх швидким і компетентним реагуванням на надзвичайні ситуації і події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, через упровадження та розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Розробка "Системи 112" як функціональної підсистеми Єдиної інформаційної системи МВС входить до Плану реалізації галузевої програми інформатизації системи Міністерства внутрішніх справ України на 2018-2020 роки та заплановано до грудня 2020 року. Отже, впровадження "Системи 112" з метою використання, у тому числі, у рамках Системи “Безпечна країна” є важливим заходом посилення безпеки держави та одним із основних критеріїв безпечного середовища.
Нагадаємо, це вже не перша спроба запустити "систему 112" в Україні. Ще 2009 року був розроблений технічний проект такої системи. ВР у 2012 році схвалило створення такої системи. Тоді ж головним розпорядником системи було визначено Міністерство з надзвичайних справ. Також був запущений сайт "системи 112", який працював у тестовому режимі.