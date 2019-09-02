В Киевской области тестируют часть будущей системы "112"

"Министерством внутренних дел активно реализуется политика государства в отношении качественного построения "системы 112", что позволит по результатам ее полного внедрения в Украине в соответствии с международными нормами и правилами.

В рамках данной работы по состоянию на настоящее время на базе Главного управления Государственной службы Украины в чрезвычайных ситуациях в Киевской области (г. Белая Церковь) начата опытная эксплуатация автоматизированной системы экстренного реагирования "101", как части общей системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112", - сообщили в министерстве.

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Напомним, согласно Стратегии развития органов системы Министерства внутренних дел Украины на период до 2020 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2017 года № 1023-р., одним из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел Украины является создание безопасной среды жизнедеятельности людей, обеспечение ориентированной на нужды населения деятельностью органов системы МВД, их быстрым и компетентным реагированием на чрезвычайные ситуации и события, угрожающие личной или публичной безопасности, с помощью внедрения и развития системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Разработка "Системы 112" как функциональной подсистемы Единой информационной системы МВД входит в План реализации отраслевой программы информатизации системы Министерства внутренних дел Украины на 2018-2020 годы и запланировано до декабря 2020 года. Таким образом, внедрение "Системы 112" с целью использования, в том числе, в рамках Системы "Безопасная страна" является важным мероприятием усиления безопасности государства и одним из основных критериев безопасной среды.

Напомним, это уже не первая попытка запустить "систему 112" в Украине. Еще в 2009 году был разработан технический проект такой системы. ВР в 2012 году одобрила создание такой системы. Тогда же главным распорядителем системы было определено Министерство по чрезвычайным ситуациям. Также был запущен сайт "системы 112", который работал в тестовом режиме.