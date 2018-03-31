ЄС запроваджує систему автоматичного виклику служб порятунку при дтп

КИЇВ. 31 березня. УНН. Нові моделі легкових автомобілів в Євросоюзі тепер повинні будуть оснащуватися системою автоматичного оповіщення екстрених служб “eCall” при аваріях на дорогах. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.