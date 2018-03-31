ЄС запроваджує систему автоматичного виклику служб порятунку при дтп
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Нові моделі легкових автомобілів в Євросоюзі тепер повинні будуть оснащуватися системою автоматичного оповіщення екстрених служб “eCall” при аваріях на дорогах. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Єврокомісія повідомляє, що з 31 березня так звана система екстреного виклику “eCall” стане обов’язковою по всьому Євросоюзу для нових моделей пасажирських машин. Відповідне законодавство було прийнято в ЄС ще в 2015 році, нагадує ЄК.
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У свою чергу Європейська асоціація автовиробників (ACEA) уточнює, що “виробники автомобілів з суботи, 31 березня, будуть оснащувати всі нові моделі машин і автофургонів системою eCall”.
ACEA вітає впровадження цієї системи, “яка стала можливою завдяки величезним інвестиціям”, зробленим представниками автопромисловості, йдеться в повідомленні асоціації.
“Система eCall автоматично набирає єдиний європейський номер екстреної допомоги 112 у разі серйозних ДТП. За допомогою європейської супутникової навігаційної системи Galileo, вона повідомляє місце знаходження автомобіля аварійним службам”, — уточнює ЄК у своїх матеріалах, присвячених eCall.
Цю систему зв’язку можна буде задіяти і в ручному режимі, зазначає Єврокомісія. Отже, навіть очевидці подій зможуть, натисненням спеціальної кнопки у себе в машині, повідомити за допомогою цієї системи відомості про місцезнаходження ДТП.
Метою нової системи eCall є підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок надання оперативної допомоги автомобілістам, які потрапили в події у будь-якій точці Європейського союзу.
“ECall має потенціал до порятунку безлічі життів за рахунок скорочення часу реагування екстрених служб. Це означає, що швидка допомога, пожежники і поліція зможуть втручатися в ситуацію настільки швидко, наскільки це можливо”, — вважають в асоціації ACEA.
Нагадаємо, на 2018 рік передбачено майже 2 млрд гривень на підвищення безпеки на автошляхах. Про це заявив Володимир Омелян під час засідання Міжвідомчої робочої групи з реформування державної системи безпеки дорожнього руху.