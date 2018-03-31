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ЕС вводит систему автоматического вызова служб спасения при ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Новые модели легковых автомобилей в Евросоюзе теперь должны будут оснащаться системой автоматического оповещения экстренных служб “eCall” при авариях на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Еврокомиссия сообщает, что с 31 марта так называемая система экстренного вызова “eCall” станет обязательной по всему Евросоюзу для новых моделей пассажирских машин. Соответствующее законодательство было принято в ЕС еще в 2015 году, напоминает ЕК.

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В свою очередь Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) уточняет, что “производители автомобилей с субботы, 31 марта, обязаны будут оснащать все новые модели машин и автофургонов системой eCall”.

ACEA приветствует внедрение этой системы, “которая стала возможной благодаря огромным инвестициям”, сделанным представителями автопромышленности, говорится в сообщении ассоциации.

“Система eCall автоматически набирает единый европейский номер экстренной помощи 112 в случае серьезных ДТП. С помощью европейской спутниковой навигационной системы Galileo, она сообщает местонахождение автомобиля аварийным службам”, — уточняет ЕК в своих материалах, посвященных eCall.

Эту систему связи можно будет задействовать и в ручном режиме, отмечает Еврокомиссия. Таким образом, даже очевидцы событий смогут, нажатием специальной кнопки у себя в машине, сообщить с помощью этой системы сведения о местонахождении ДТП.

Целью новой системы eCall является повышение безопасности дорожного движения за счет предоставления оперативной помощи автомобилистам, попавшим в события в любой точке Европейского союза.

“ECall имеет потенциал к спасению множества жизней за счет сокращения времени реагирования экстренных служб. Это означает, что скорая помощь, пожарные и полиция смогут вмешиваться в ситуацию настолько быстро, насколько это возможно”, — считают в ассоциации ACEA.

Напомним, на 2018 год предусмотрено почти 2 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах. Об этом заявил Владимир Емельян во время заседания Межведомственной рабочей группы по реформированию государственной системы безопасности дорожного движения.

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