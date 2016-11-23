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На Київщині судитимуть 18-річного за вбивство пенсіонерки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Справу 18-річного хлопця та 31-річної спільниці, що вбили та обікрали пенсіонерку на Київщині, направили до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури київської області.

На Київщині судитимуть 18-річного за вбивство пенсіонерки

Встановлено, що в липні поточного року, раніше судимий молодий чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, у місті Боярка, під час сварки із 73-річною жінкою, сокирою завдав останній п’ять ударів в область голови. В результаті травм жінка померла у лікарні не приходячи до свідомості.

Крім того, зловмисник разом із своєю спільницею проник до будинку потерпілої, звідки викрав телевізор, монітор, мобільний телефон.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України, а жінки – за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.

Справи зловмисника та його спільниці передали до суду для подальшого розгляду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, його спільниці – від 3 до 6 років.

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