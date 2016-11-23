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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Киевской области будут судить 18-летнего парня за убийство пенсионерки

Киев • УНН

 • 7213 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дело 18-летнего парня и 31-летней сообщницы, которые убили и ограбили пенсионерку в Киевской области, направили в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В Киевской области будут судить 18-летнего парня за убийство пенсионерки

Установлено, что в июле текущего года, ранее судимый молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в городе Боярка, во время ссоры с 73-летней женщиной, топором нанес последний пять ударов в область головы. В результате травм женщина скончалась в больнице не приходя в сознание.

Кроме того, злоумышленник вместе со своей сообщницей проник в дом потерпевшей, откуда похитил телевизор, монитор, мобильный телефон.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины, а женщины - по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Дела злоумышленника и его сообщницы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, его сообщнице - от 3 до 6 лет.

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