В Киевской области будут судить 18-летнего парня за убийство пенсионерки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дело 18-летнего парня и 31-летней сообщницы, которые убили и ограбили пенсионерку в Киевской области, направили в суд. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что в июле текущего года, ранее судимый молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в городе Боярка, во время ссоры с 73-летней женщиной, топором нанес последний пять ударов в область головы. В результате травм женщина скончалась в больнице не приходя в сознание.
Кроме того, злоумышленник вместе со своей сообщницей проник в дом потерпевшей, откуда похитил телевизор, монитор, мобильный телефон.
Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины, а женщины - по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.
Дела злоумышленника и его сообщницы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, его сообщнице - от 3 до 6 лет.