На Київщині сталася смертельна ДТП за участю бетонозмішувача
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Київщини водій бетонозмішувача загинув внаслідок зіткнення з деревом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"В селі Мотижин Макарівського району Київської області близько 10 години ранку, рухаючись по вулиці В. Довгича до центру села, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив з’їзд на праву сторону від напрямку свого руху 54-річний водій Камазу, який загинув на місці пригоди", - сказано у повідомленні.
Як виявилося, водій заїхав на територію приватного господарства, де зіткнувся з деревом.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще одна отримала травми.