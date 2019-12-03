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На Київщині сталася смертельна ДТП за участю бетонозмішувача

На Київщині сталася смертельна ДТП за участю бетонозмішувача

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Київщини водій бетонозмішувача загинув внаслідок зіткнення з деревом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.

"В селі Мотижин Макарівського району Київської області близько 10 години ранку, рухаючись по вулиці В. Довгича до центру села, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив з’їзд на праву сторону від напрямку свого руху 54-річний водій Камазу, який загинув на місці пригоди", - сказано у повідомленні.

Як виявилося, водій заїхав на територію приватного господарства, де зіткнувся з деревом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Українські Національні Новини

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