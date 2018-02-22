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На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на 70 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Співробітники СБУ під час реалізації комплексу завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки заблокували механізм незаконного відчуження нерухомості з використанням державних електронних інформаційних ресурсів. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що група зловмисників, до якої входила державний реєстратор одного з комунальних підприємств Київської області, організували схему незаконного відчуження нерухомості та її оформлення на підставних фізичних осіб”. — йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що для здійснення оборудок з майном державний реєстратор використовувала електронний цифровий підпис, а спільники підробляли рішення Києво-Святошинського районного суду.

Зловмисниця вносила недостовірні відомості до державного реєстру нерухомості та відчужувала земельні ділянки і будівлі, які належать до спільної власності територіальних громад Київщини.

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Під час обшуків за місцями роботи учасників групи у Києві та області співробітники СБ України спільно зі слідчими Національної поліції України вилучили печатки та фіктивну документацію, які підтверджують факти незаконного внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За попередньою оцінкою експертів, вартість незаконно відчуженого майна становить понад 70 млн грн.

Виявлені правоохоронцями матеріали також засвідчують, що зловмисники планували здійснити незаконне відчуження нерухомості громадян, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Автономної Республіки Крим. Досудове розслідування триває.

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