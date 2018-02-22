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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61370 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74070 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76889 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106724 просмотра

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В Киевской области мошенники незаконно переоформили недвижимости на 70 млн грн

В Киевской области мошенники незаконно переоформили недвижимости на 70 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сотрудники СБУ во время реализации комплекса задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности заблокировали механизм незаконного отчуждения недвижимости с использованием государственных электронных информационных ресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что группа злоумышленников, в которую входила государственный регистратор одного из коммунальных предприятий Киевской области, организовали схему незаконного отчуждения недвижимости и ее оформления на подставных физических лиц", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления сделок с имуществом государственный регистратор использовала электронную цифровую подпись, а сообщники подделывали решение Киево-Святошинского районного суда.

Злоумышленница вносила недостоверные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждала земельные участки и здания, которые принадлежат к общей собственности территориальных общин Киевской области.

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Во время обысков по местам работы участников группы в Киеве и области сотрудники СБ Украины совместно со следователями Национальной полиции Украины изъяли печати и фиктивную документацию, подтверждающие факты незаконного внесения изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

По предварительной оценке экспертов, стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более 70 млн грн.

Выявленные правоохранителями материалы также свидетельствуют, что злоумышленники планировали осуществить незаконное отчуждение недвижимости граждан, находящейся на временно оккупированных территориях Донбасса и Автономной Республики Крым. Досудебное расследование продолжается.

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