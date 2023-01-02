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На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі

Київ • УНН

 • 631204 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У Бучі Київської області чоловіку повідомили про підозру чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку Офісу Генпрокурора у Telegram.

Деталі

За даними слідства, житель Києва хотів демонтувати зі стіни напівзруйнованого російськими окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" вуличного художника Бенксі. Він планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Для цього він попросив допомоги у чоловіків, яких запевнив в тому, що має всі відповідні дозволи на проведення демонтажу стінопису, повідомили в Офісі Генпрокурора. Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стретч-плівкою, щоб захистити від пошкоджень.

Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки його викрили співробітники військової адміністрації. Зазначається, що досудове розслідування проводить Бучанське райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

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