В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который пытался украсть граффити Бэнкси

Детали

По данным следствия, житель Киева хотел демонтировать со стены полуразрушенного российскими оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" уличного художника Бенкси. Он планировал продать граффити, а полученными средствами распорядиться по собственному усмотрению.

Для этого он попросил помощи у мужчин, которых заверил в том, что имеет все соответствующие разрешения на проведение демонтажа стенописи, сообщили в Офисе Генпрокурора. После того как часть стены была срезана вместе с изображением, подозреваемый обмотал ее стретч-пленкой, чтобы защитить от повреждений.

Однако мужчина не успел загрузить угнанное в автомобиль, поскольку его разоблачили сотрудники военной администрации. Досудебное расследование проводит Бучанское райуправление ГУ Нацполиции в Киевской области.

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