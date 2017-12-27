На Київщині перекинувся маршрутний автобус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Вчора, 26 грудня, пізно ввечері на 12-му кілометрі дороги “Митниця-Фастів” (Київська область) в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного автобуса постраждали пасажири. Про це повідомили в прес-службі ГУНП України в Київській області передає УНН.
“Автобус, що рухався за маршрутом „Київ-Фастів“ злетів у кювет та перекинувся. На момент аварії в салоні перебували 22 пасажира. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13 людей із тілесними ушкодженнями різного ступеню було доставлено до районної лікарні, сімох довелося госпіталізувати”, — говориться в повідомлені.
Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса не обрав безпечної швидкості руху, в результаті не впорався з керуванням.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, 27 грудня у Києві автомобіль “Skoda” в’їхав МАФ, в результаті чого 3-річна дівчинка отримала численні травми і госпіталізована.