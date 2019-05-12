На Київщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. На Київщині оголосили штормове попередження. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
"У найближчі 3 години з утриманням до кінця доби 12 травня гроза. (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, 12-14 травня, в більшості областей, у вівторок в західній та північній частині переважно у денні години місцями короткочасні дощі, грози .
Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках.
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