На Київщині оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Синоптики попередили про сильний поривчастий вітер на території Київської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Укргідрометеоцентру.
Мешканців Київської області попередили, що у найближчу годину з утриманням до кінця доби спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, на переважній території України у найближчі дві доби (6 - 8 травня) очікуються короткочасні дощі та грозі.
У найближчі дві доби в Україні, крім східної частини, у середу на Лівобережжі короткочасні дощі, окремі грози. Завтра, 6 травня, в західних областях подекуди значні дощі, а у вівторок в Карпатах з мокрим снігом.
Температура вночі 7-12°, вдень 13-19°, у східній частині 20-25°; у західних областях вночі 3-9° тепла, вдень 8-13°, у Карпатах 0-5° тепла.