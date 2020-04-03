На Київщині оголосили підозру власниці ротвейлера, який загриз чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Поліцейські Київської області повідомили про підозру власниці ротвейлера, який смертельно покусав чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
“Трагедія сталася у місті Боярка Києво-Святошинського району. Собака напав на місцевого жителя та покусав. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть чоловіка наступила в результаті рваної рани правої гомілки з ушкодженням судин”, - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що під час проведення досудового розслідування також встановлено, що 32-річна власниця вигулювала свого собаку без повідку та намордника, попри те, що вказана порода визначається, як потенційно небезпечна.
“Слідчі поліції жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині ротвейлер загриз 4-річного хлопчика.