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На Київщині одурманений наркотиками чоловік вбив свою дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Київській області затримали чоловіка, якого підозрюють у смерті власної доньки. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, передає УНН.

“0 23 годині до поліції міста Біла Церква зателефонувала жінка, яка повідомила, що її 26-річний чоловік зачинився з маленькою донькою (1 рік 8 місяців), а з квартири чутно запах диму. Поліцейські, які прибули на місце, разом з колегами з ДСНС відкрили двері. Правоохоронці застали жахливу картину: бездиханне тіло маленької дівчинки та її рідний батько — ймовірно, під впливом наркотичних речовин. Що саме вживав чоловік, стане відомо після проведення відповідних експертиз”, — йдеться у повідомленні.

В поліції відзначили, що напередодні пара сильно посварилася, чоловік не пускав дружину додому.

“Під час спілкування із задурманеним батьком поліцейським вдалося розібрати лише те, що дитячий плач сильно його дратував.

Як саме нелюд заспокоював доньку невдовзі з’ясують судмедексперти”, — інформують правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Речові докази з квартири вилучені. Чоловіка затримали, наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, с. Зміїв Харківської області від отруєння чадним газом загинули четверо осіб, з яких двоє дітей.

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