В Киевской области одурманенный наркотиками мужчина убил своего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, передает УНН.
"0 23.00 в полицию города Белая Церковь позвонила женщина, которая сообщила, что ее 26-летний мужчина закрылся с маленькой дочкой (1 год 8 месяцев), а из квартиры слышно запах дыма. Полицейские, прибывшие на место, вместе с коллегами из ГСЧС открыли дверь. Правоохранители застали ужасную картину: бездыханное тело маленькой девочки и ее родной отец - вероятно, под воздействием наркотических веществ. Что именно употреблял мужчина, станет известно после проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что накануне пара сильно поссорилась, мужчина не пускал жену домой.
"Во время общения с одурманенным отцом полицейским удалось разобрать лишь то, что детский плач сильно его раздражал.
Как изверг успокаивал дочь вскоре выяснят судмедэксперты ", - информировали правоохранители.
Полиция открыла уголовное производство. Вещественные доказательства из квартиры удалены. Мужчину задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в с.Змеев Харьковской области от отравления угарным газом погибли четыре человека, из которых двое детей.