На Київщині накопичено понад 300 тонн непридатних пестицидів

Зазначається, що з цих 300 тонн найбільше небезпечних відходів накопичено у Бородянському районі — 124 тонни 286 кг. У зоні відчуження, а саме у Державному спеціалізованому підприємству “Централізоване підприємство з поводження з радіоактивними відходами” (смт. Янів ) знаходиться 49 тонн 745 кг непридатних пестицидів. В Іванківському районі накопичено 26,1 т.

Окрім того, непридатні пестициди накопичені у Білоцерківському районі — 2,7 тонн, Макарівському районі — 10,5 тонн, Миронівському районі — 13,66 тонн, Обухівському районі — 10,6 тонн, Переяслів — Хмельницькому районі — 7 тонн, Сквирському районі — 10,4 тонн, Ставищенському районі — 20,6 тонн.

У Таращанському районі знаходиться контейнеризоване сховище, де зберігається 25,45тонн непридатних пестицидів.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року даних за 2016 рік ще немає). Однак вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

При цьому, на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок також ніхто не перевантажив.

Також не можуть перезатарити непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, пестициди викликають хворобу Паркінсона і безпліддя.