В Киевской области накоплено свыше 300 тонн непригодных пестицидов

Отмечается, что из этих 300 тонн больше опасных отходов накоплено в Бородянском районе - 124 тонны 286 кг. В зоне отчуждения, а именно в Государственному специализированному предприятию "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (пгт. Янов) находится 49 тонн 745 кг непригодных пестицидов. В Иванковском районе накоплен 26,1 т.

Кроме того, непригодные пестициды накопленные в Белоцерковском районе - 2,7 тонн, Макаровском районе - 10,5 тонн, Мироновском районе - 13,66 тонн, Обуховском районе - 10,6 тонн, Переяслав-Хмельницком районе - 7 тонн, Сквирский район - 10,4 тонн, Ставищенском районе - 20,6 тонн.

В Таращанском районе находится контейнеризовано хранилище, где хранится 25,45 тонн непригодных пестицидов.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 данных по 2016 еще нет). Однако уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию .

При этом, в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестицидов, а это около 20 бочек также никто не перегрузил.

Также могут перезатарить непригодные пестициды на Сумщине. Жители сел Синевка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены у дома людей. Недавно были выделены средства на перезатарення яда, однако пестициды до сих пор остаются на том же месте .

В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаружен ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали вновь землей .

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно является источником болезней и отравления среди местных жителей .

Как сообщал УНН, по данным ООН, пестициды вызывают болезнь Паркинсона и бесплодием.