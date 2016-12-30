На Київщині митники запобігли незаконному ввезенню партії тютюну

Так, в пункті пропуску “Бориспіль” двоє громадян Азербайджану з порушенням митних правил намагалися ввезти на територію України 50 кг тютюну для кальянів.

Таким чином, відповідно до вітчизняного законодавства, у громадян вилучено 100 пачок тютюну для кальяну по 500 г. в кожній пачці (загальна вага — 50 кг. тютюну), торгової марки “Serbetli” в паперових пачках різного кольору з різними смаковими добавками.

Складено протоколи про порушення митних правил. Тютюн вилучено до винесення судом рішення у справах.