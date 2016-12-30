В Киевской области таможенники предотвратили незаконный ввоз партии табака
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киевской области таможенники предотвратили незаконный ввоз партии табака для кальянов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
Так, в пункте пропуска "Борисполь" двое граждан Азербайджана с нарушением таможенных правил пытались ввезти на территорию Украины 50 кг табака для кальянов.
Таким образом, согласно отечественному законодательству, у граждан изъято 100 пачек табака для кальяна по 500 г. в каждой пачке (общий вес - 50 кг. табака), торговой марки "Serbetli" в бумажных пачках различного цвета с различными вкусовыми добавками.
Составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Табак изъят до вынесения судом решения по делу.