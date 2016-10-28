На Київщині капітана поліції судитимуть за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Київщині капітана поліції судитимуть за отримання неправомірної вигоди у сумі 700 дол. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
На Київщині старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту карного розшуку Національної поліції України у серпні 2016 року викрили в одержані неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів від громадянина за вплив на слідчого та оперативних працівників щодо якісного виконання службових обов’язків з розшуку викраденого автомобіля.
Капітана поліції судитимуть за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.