В Киевской области капитана полиции будут судить за взяточничество

В Киевской области старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в августе 2016 г. разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 700 долларов от гражданина за влияние на следователя и оперативных работников относительно качественного выполнения служебных обязанностей по розыску похищенного автомобиля.

Капитана полиции будут судить по ч. 2 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.