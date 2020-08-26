На Київщині готують лікарні “другої хвилі" для хворих на COVID–19

“Лікарні “другої хвилі” готуються до прийому хворих на коронавірус. У Київській області лікарні “першої хвилі”, що приймають хворих на COVID–19, заповнені на 32,6%. З 825 ліжок зайняті 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування COVID-19, інші 93 пацієнти очікують на результат. Крім того, в закладах охорони здоров’я “другої хвилі” під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що за минулу добу в області зафіксована рекордна кількість захворювань – 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 440 дітей та 727 медичних працівників.

“За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у “помаранчевій зоні” епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина – у "жовтій". Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров‘я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки”, – сказав голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Нагадаємо, в Україні оновили карантинні зони, 14 регіонів у "червоній" зоні.