На Київщині горів швейний цех: не могли загасити понад 5 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У суботу, 25 січня, у Київській області, у с. Блощинці, сталася пожежа у швейному цеху. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій України, інформує УНН.
“25 січня о 07 год. 12 хв. у с. Блощинці Білоцерківського району в одноповерховій будівлі швейного цеху ПП „Артемов“ виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано лише через 5 годин, о 12 год. 30 хв. Рятувальники гасили вогонь на площі 1 тис. 400 м2.
“Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, на Волині внаслідок пожежі у будинку загинуло двоє людей.