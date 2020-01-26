В Киевской области горел швейный цех: не могли потушить более 5 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В субботу, 25 января, в Киевской области, в с. Блощинцы, произошел пожар в швейном цехе. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, информирует УНН.
“25 января в 07 час. 12 мин. в с. Блощинцы Белоцерковского района в одноэтажном здании швейного цеха ЧП „Артемов“ возник пожар”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован только через 5 часов, в 12 час. 30 мин. Спасатели тушили огонь на площади 1 тыс. 400 м2.
“Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются”, — сообщили в пресс-центре.
Напомним, на Волыни в результате пожара в доме погибли два человека.