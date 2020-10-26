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На Київщині голову сільради засудили на 3 роки через махінації з землею

На Київщині голову сільради засудили на 3 роки через махінації з землею

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Київській області голову Требухівської сільради засуджено до 3 років позбавлення волі у справі зі спробою незаконної передачі 8 гектарів держземель. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційно прокуратури, передає УНН.

“26 жовтня 2020 року Вищий антикорупційний суд визнав винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність, голову Требухівської сільської ради Броварського району”, - йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що голова сільради надав дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 35 громадянам земельних ділянок на території села Требухів для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Зазначимо, що реалізація вищевказаних проєктів могла привезти до виведення в приватну власність 8 га державних земель.

Судді ВАКС визнали голову сільради винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 15 (“Замах на злочин”), частина 2 статті 364 (“Зловживання владою або службовим становищем”) та ч. 1 ст. 366 (“Службове підроблення”) Кримінального кодексу України.

Відтак, вироком суду посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, зі штрафом в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

Нагадаємо, заступника мера Ужгорода викрили в організації махінацій із комунальною землею.

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