На Київщині чоловік забив до смерті незнайомця через ревнощі до дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У місті Біла Церква Київської області затримали чоловіка, який до смерті забив невідомого через ревнощі до дружини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Інцидент стався на одній з вулиць міста. Чоловік побачив біля своєї жінки, коли та вийшла з розважального закладу, невідомого. Він ударами повалив незнайомця на землю та продовжив бити ногами по голові. Від отриманих травм потерпілий, 47-річний місцевий житель, помер на місці до приїзду медиків. Після скоєного нападник втік.
Правоохоронці розшукали та затримали 30-річного зловмисника в порядку ст.208 КПК України.
Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві двох чоловіків, які до смерті забили підлітка, забрали в нього телефон та кишенькові гроші, відправили до в’язниці на 10 та 13 років.