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На Київщині через місця у цирку влаштували стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У місті Васильків Київської області між двома чоловіками виникла сварка через нестачу посадочних місць під час вистави пересувного цирку і вони влаштували стрілянину. Про це УНН повідомили у поліції Київщини.

Деталі

В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль «Наган» та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

Нагадаємо

Чоловік влаштував стрілянину у кафе у центрі Львова і втік. Його знайшли патрульні поліцейські і затримали.

Українські Національні Новини

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