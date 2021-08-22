На Київщині через місця у цирку влаштували стрілянину

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В результаті конфлікту один із чоловіків схопив пістолет для відстрілу гумових куль «Наган» та почав стріляти в іншого, який, в свою чергу, взяв з автівки пістолет ПМР, почав стріляти у відповідь та поранив опонента у стегно.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини конфлікту та вирішують питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру.

Нагадаємо

Чоловік влаштував стрілянину у кафе у центрі Львова і втік. Його знайшли патрульні поліцейські і затримали.