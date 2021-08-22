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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 30822 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 61998 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 90278 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 145034 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 164871 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 127700 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122902 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
В Киевской области из-за места в цирке устроили стрельбу

В Киевской области из-за места в цирке устроили стрельбу

Киев  •  УНН

 • 18984 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В городе Васильков Киевской области между двумя мужчинами возникла ссора из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка и они устроили стрельбу. Об этом УНН сообщили в полиции Киевской области.

Детали

В результате конфликта один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль «Наган» и начал стрелять в другого, который, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР, начал стрелять в ответ и ранил оппонента в бедро.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщение обоим фигурантам о подозрении.

Напомним

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Львова и убежал. Его нашли патрульные полицейские и задержали.

Украинские Национальные Новости

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