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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Китай насувається черговий тайфун

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У неділю 14-й за рахунком в цьому році тайфун "Яги" наблизиться до узбережжя Східного Китаю, що призведе до нових дощів і посилення вітру в Шанхаї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

На Китай насувається черговий тайфун

У зв'язку з цим шанхайське відомство по боротьбі з повенями вживає необхідних заходів для попередження можливих наслідків стихії.

За повідомленням шанхайської метеослужби, о 14:00 сьогодні епіцентр тайфуну "Яги" знаходився приблизно в 1260 км на південний схід від міста Чжоушань провінції Чжецзян (східний Китай - ред.), максимальна сила вітру поблизу епіцентру "Яги" склала 8 балів.

За прогнозом, тайфун зі швидкістю в 15-20 км/год рухається на північ-захід і буде поступово набирати силу. "Яги", можливо, 12 -13 серпня, обрушився на узбережжя північної частини провінції Чжецзян і південь провінції Цзянсу.

Під впливом тайфуну 12-13 серпня в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром, максимальна сила вітру на суші досягне 7-8 балів, місцями максимальна кількість опадів складе 30-50 мм на годину.

Нагадаємо, Токіо і навколишні японської столиці райони відчувають вплив сильного тайфуну "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя Японії.

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