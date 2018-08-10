На Китай насувається черговий тайфун

У зв'язку з цим шанхайське відомство по боротьбі з повенями вживає необхідних заходів для попередження можливих наслідків стихії.



За повідомленням шанхайської метеослужби, о 14:00 сьогодні епіцентр тайфуну "Яги" знаходився приблизно в 1260 км на південний схід від міста Чжоушань провінції Чжецзян (східний Китай - ред.), максимальна сила вітру поблизу епіцентру "Яги" склала 8 балів.



За прогнозом, тайфун зі швидкістю в 15-20 км/год рухається на північ-захід і буде поступово набирати силу. "Яги", можливо, 12 -13 серпня, обрушився на узбережжя північної частини провінції Чжецзян і південь провінції Цзянсу.



Під впливом тайфуну 12-13 серпня в Шанхаї очікуються зливи з сильним вітром, максимальна сила вітру на суші досягне 7-8 балів, місцями максимальна кількість опадів складе 30-50 мм на годину.



Нагадаємо, Токіо і навколишні японської столиці райони відчувають вплив сильного тайфуну "Шаньшань", який прямує до східного тихоокеанського узбережжя Японії.