На Китай надвигается очередной тайфун

В связи с этим шанхайское ведомство по борьбе с наводнениями принимает необходимые меры для предупреждения возможных последствий стихии.



По сообщению шанхайской метеослужбы, в 14:00 сегодняшнего дня эпицентр тайфуна "Яги" находился примерно в 1260 км к юго-востоку от города Чжоушань провинции Чжэцзян (восточный Китай – ред.), максимальная сила ветра вблизи эпицентра "Яги" составила 8 баллов.



По прогнозу, тайфун со скоростью в 15-20 км/ч движется на север-запад и будет постепенно набирать силу. "Яги", возможно, 12 -13 августа обрушится на побережье северной части провинции Чжэцзян и юг провинции Цзянсу.



Под влиянием тайфуна 12-13 августа в Шанхае ожидаются проливные дожди с сильным ветром, максимальная сила ветра на суше достигнет 7-8 баллов, местами максимальное количество осадков составит 30-50 мм в час.



Напомним, Токио и окружающие японскую столицу районы испытывают воздействие сильного тайфуна "Шаньшань", который направляется к восточному тихоокеанскому побережью Японии.