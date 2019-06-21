На Кіровоградщині знайшли труп пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Кіровоградщині знайшли труп пенсіонера. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органів.
У місті Олександрія Кіровоградської області у власній квартирі знайдено труп пенсіонера з тілесними ушкодженнями: травми голови, плеча та руки. Ознак пограбування немає.
Загиблий страждав на психічні розлади.
Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
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