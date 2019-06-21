В Кировоградской области нашли труп пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Кировоградской области нашли труп пенсионера. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органов.
В городе Александрия Кировоградской области в собственной квартире найден труп пенсионера с телесными повреждениями: травмы головы, плеча и руки. Признаков ограбления нет.
Погибший страдал психическими расстройствами.
Начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, на Одесщине пенсионера жестоко убили в собственном доме