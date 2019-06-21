В Кировоградской области нашли труп пенсионера

В городе Александрия Кировоградской области в собственной квартире найден труп пенсионера с телесными повреждениями: травмы головы, плеча и руки. Признаков ограбления нет.

Погибший страдал психическими расстройствами.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, на Одесщине пенсионера жестоко убили в собственном доме