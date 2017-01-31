На Кіровоградщині зловмисник поранив жінку під час нападу на магазин
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 січня. УНН. На Кіровоградщині у селищі Нове чоловік здійснив розбійний напад на магазин. Про це повідомили УНН-Центр у правоохоронних органах Кіровоградщини.
Зокрема, сьогодні, близько 15-ї години, патрульні отримали повідомлення, що невідомий чоловік трощить вітрини продовольчого магазину та погрожує продавчині ножем.
Прибувши на місце події, інспектори побачили виламані двері магазину, розтрощене обладнання та розкидані продукти харчування, а у продавчині була поранена рука.
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Чоловіка затримали та доставили до міського відділу поліції. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та швидку допомогу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) КК України.