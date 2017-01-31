В Кировоградской области злоумышленник ранил женщину во время нападения на магазин
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 января. УНН. На Кировоградщине в поселке Новое мужчина совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили УНН-Центр в правоохранительных органах Кировоградщины.
В частности, сегодня, около 15 часов, патрульные получили сообщение, что неизвестный мужчина крушит витрины продовольственного магазина и угрожает продавщице ножом.
Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели выломанные двери магазина, разбитое оборудование и разбросанные продукты питания, а у продавщицы была ранена рука.
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Мужчину задержали и доставили в городской отдел полиции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.