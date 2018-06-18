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На Кіровоградщині зі ставка витягли тіло потопельника

На Кіровоградщині зі ставка витягли тіло потопельника

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка, який потонув у ставку в с. Бокове Долинського району. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Кіровоградській області, передає УНН.

Так, рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Долинська знайшли та доставили на берег тіло потопельника – місцевого жителя 1972 року народження.

Обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на території столичного Гідропарку в Дніпрі потонула жінка.

Також УНН повідомляв, що на Прикарпатті чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега

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