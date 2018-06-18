На Кіровоградщині зі ставка витягли тіло потопельника

Так, рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Долинська знайшли та доставили на берег тіло потопельника – місцевого жителя 1972 року народження.

Обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на території столичного Гідропарку в Дніпрі потонула жінка.

Також УНН повідомляв, що на Прикарпатті чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега.