На Кіровоградщині зі ставка витягли тіло потопельника
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка, який потонув у ставку в с. Бокове Долинського району. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС в Кіровоградській області, передає УНН.
Так, рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Долинська знайшли та доставили на берег тіло потопельника – місцевого жителя 1972 року народження.
Обставини загибелі громадянина встановлюють фахівці.
Нагадаємо, на території столичного Гідропарку в Дніпрі потонула жінка.
Також УНН повідомляв, що на Прикарпатті чоловік врятував від потоплення 3 дітей, але сам не зміг дістатися берега.