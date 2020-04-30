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На Кіровоградщині жінка виманювала у пенсіонерів гроші

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Жителька Знам’янського району називалася працівницею пенсійного фонду й дурила довірливих пенсіонерів. Про це УНН поінформували у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Повідомлення про шахрайство стосовно пенсіонерів надійшли до Маловисківського та Новоукраїнського відділів поліції в один день. Працівники Новоукраїнського відділу поліції встановили авто, яким пересувалася шахрайка. Автомобіль за наданим орієнтуванням зупинили патрульні на автодорозі неподалік Кропивницького.

Поліцейські встановили причетність до скоєння злочинів 46-річної жительки Знам’янського району.

Жінка входила у довіру до людей старшого віку, називаючись працівницею пенсійного фонду. Переконувала потерпілих обміняти гроші на нові, в іноземній валюті, оскільки, за її словами, гривні виходять із обігу.

Пенсіонери віддавали особі свої заощадження, а натомість отримували конверт, у якому насправді були обрізки паперу.

За цими фактами триває розслідування у рамках кримінальних проваджень. Працівники Маловисківського відділу поліції вже повідомили особі підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Крім того, завдяки наданому працівниками Новоукраїнського відділу поліції орієнтуванню колегам із інших регіонів встановлена причетність громадянки до скоєння аналогічного шахрайства на території сусідньої області, де місцева жителька позбулася 65 тисяч гривень.

Нагадаємо, викрито шахраїв, які через інтернет продавали неіснуючі захисні маски.

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