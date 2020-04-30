В Кировоградской области женщина выманивала у пенсионеров деньги
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 апреля. УНН. Жительница Знаменского района называлась сотрудницей пенсионного фонда и обманывала доверчивых пенсионеров. Об этом УНН сообщили в секторе коммуникации ГУ Национальной полиции в области.
Сообщение о мошенничестве в отношении пенсионеров поступили в Маловысковский и Новоукраинский отделы полиции в один день. Работники Новоукраинского отдела полиции установили авто, которым передвигалась мошенница. Автомобиль по предоставленным ориентированиям остановили патрульные на автодороге неподалеку Кропивницкого.
Полицейские установили причастность к совершению преступлений 46-летней жительницы Знаменского района.
Женщина входила в доверие к людям старшего возраста, называясь работницей пенсионного фонда. Убеждала пострадавших обменять деньги на новые, в иностранной валюте, поскольку, по ее словам, гривны выходят из обращения.
Пенсионеры отдавали лице свои сбережения, а взамен получали конверт, в котором на самом деле были обрезки бумаги.
По этим фактам проводится расследование в рамках уголовных производств. Работники Маловысковского отдела полиции уже сообщили лицу подозрение по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, благодаря предоставленному работниками Новоукраинского отдела полиции ориентированию коллегам из других регионов установлена причастность гражданки к совершению аналогичного мошенничества на территории соседней области, где местная жительница лишилась 65 000 гривен.
Напомним, разоблачены мошенники, которые через интернет продавали несуществующие защитные маски.