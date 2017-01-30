На Кіровоградщині збитки за вилучене поголів’я, хворе на АЧС, становили понад 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Збитки за вилучене поголів’я свиней, хворих на АЧС, у ТОВ “Чапаєва” в селі Рівне Новоукраїнського району становили понад 4 млн гривень. Про це під час апаратної наради повідомив заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, передає кореспондент УНН.
“Якщо у 2016 році у зв’язку з заходами щодо ліквідації і недопущенням розповсюдження АЧС було знищено 380 свиней, а власникам тварин було відшкодовано 381 тис. грн, то у 2017 році в селі Рівне ситуація значно складніша. Це обумовлено значною кількістю утилізованого свинопоголів’я. Лише прямі збитки за вилучене поголів’я сягають більше 4 млн грн”, — повідомив Андрій Коломійцев.
Також він додав, що згідно з постановою Кабміну подібні випадки віднесено до надзвичайної ситуації місцевого рівня у зв’язку з чим збитки мають відшкодовуватись з місцевих бюджетів.
“І, якщо відшкодування збитків населенню за вилучення поголів’я у нас вже відпрацьований механізм компенсацій, відносно збитків понесеним господарством є ряд невирішених питань. Жодна страхова компанія в Україні з 2014 року не здійснює страхування від африканської чуми свиней, тож господарство не мало можливості застрахувати поголів’я, а відтак, у господарства, принаймні на сьогодні, відшкодувати мільйонні збитки реальної можливості поки немає”, — зауважив чиновник.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, у 2017 році випадків АЧС в Україні не зменшиться.
Нагадаємо, в магазині “Наша ряба” на Луганщині продавали заражену АЧС свинину.
Також нагадаємо, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.
“Ринок вже рік б’є на сполох. Вимагають одного — посилення контролю! Для цього Держпродспоживслужба, щонайменше, повинна почати виконувати свої прямі обов’язки. Я не можу зрозуміти, як таке можливо у 21 столітті: економіка, експортний потенціал цілої країни нищаться бездіяльністю і нікому до цього немає діла... Усі профільні відомства та міністерства відмовчуються, лишаючи і фермерів, і бізнес, і споживачів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС”, — зазначив він.
Також за словами політика, допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу.