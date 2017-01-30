В Кировоградской области убытки за изъятое поголовье, больное АЧС, составили более 4 млн грн

"Если в 2016 году в связи с мероприятиями по ликвидации и недопущения распространения АЧС было уничтожено 380 свиней, а владельцам животных было возмещено 381 тыс. грн, то в 2017 году в селе Ровное ситуация значительно сложнее. Это обусловлено значительным количеством утилизируемого свинопоголовья. Только прямые убытки за изъятое поголовье достигают более 4 млн грн ", - сообщил Андрей Коломийцев.

Также он добавил, что согласно постановлению Кабмина подобные случаи отнесены к чрезвычайной ситуации местного уровня в связи с чем убытки должны возмещаться из местных бюджетов.

"И, если возмещение убытков населению за изъятое поголовье у нас уже отработан механизм компенсаций, относительно убытков понесенных хозяйством есть ряд нерешенных вопросов. Ни одна страховая компания в Украине с 2014 года не осуществляет страхование от африканской чумы свиней, поэтому хозяйство не имело возможности застраховать поголовье, а потому, у хозяйства, по крайней мере сегодня, возместить миллионные убытки реальной возможности пока нет ", - отметил чиновник.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в 2017 году случаев АЧС в Украине не уменьшится .

Напомним, в магазине "Наша ряба" в Луганской области продавали зараженную АЧС свинину .

Также напомним, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС .

"Рынок уже год бьет тревогу. Требуют одного - усиления контроля! Для этого Госпродпотребслужба минимум должна начать выполнять свои прямые обязанности. Я не могу понять, как такое возможно в 21 веке: экономика, экспортный потенциал всей страны уничтожаются бездействием и никому до этого нет дела ... Все профильные ведомства и министерства отмалчиваются, оставляя и фермеров, и бизнес, и потребителей один на один с катастрофическими последствиями АЧС ", - отметил он.

Также, по словам политика, допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу .