На Кіровоградщині завершили службове розслідування щодо аварії із дітьми під Дніпром

“Службове розслідування відбулося, працювали декілька комісій. До комісії освітньої, крім освітян, були залучені представники департаменту охорони здоров’я, управління цивільного захисту ОДА, представники самого закладу та ін. Поспілкувалися із батьками та дітьми за їхнім бажанням. В результаті роботи було складено відповідний акт, в якому зазначено всі обставини і визначені особи, які несуть персональну відповідальність за те, що сталося. Такими особами комісія визначила керівника закладу та супроводжуючу особу”, — розповів чиновник.

Серед порушень чиновник виокремив наступні: керівник закладу 1 грудня отримала лист від управління освіти про те, що наближаються складні погодні умови із зобов’язанням припинити рух шкільних автобусів. Крім того, керівник закладу мала усну інформацію щодо заборони виїзду, але вона не відмінила поїздку. Крім того, колектив не отримав дозвіл на поїздку від Державної автомобільної інспекції.

Щодо порушень з боку супроводжуючої особи, головний освітянин області зауважив, що порушення полягає в тому, що транспорт, який мав виїхати о 7.30, виїхав за межі Кропивницького лише об 11.00. Потім автобус тричі зупинявся, тричі водій ремонтував його. Тож супроводжуюча особа мала поінформувати свого керівника про те, що є проблеми з транспортом і треба його замінити або відмінити поїздку, але цього зроблено не було. Все це “потягнуло” за собою інше порушення — відповідно до перевезень дітей — перевезення здійснюються тільки в світлу пору доби.

“На сьогодні є відповідний акт, але немає рішення про притягнення до відповідальності, тому що обидві людини, які за результатами комісії допустили порушення, перебувають на лікарняному. Цим особам загрожує або притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани, або звільнення з роботи”, — зауважив чиновник.

Нагадаємо, що 3 грудня на Дніпропетровщині перекинувся автобус із шістьма дорослими та 34-ма дітьми, які їхали з Кропивницького на фестиваль до Дніпра. Діти не постраждали, проте загинула жінка, яка не була пасажиркою автобуса. Як стало відомо, це зірка Оперного театру Ірина Томчук.