В Кировоградской области завершили служебное расследование по аварии с детьми под Днепром

"Служебное расследование состоялось, работали несколько комиссий. К комиссии образовательной, кроме педагогов, были привлечены представители департамента здравоохранения, управления гражданской защиты ОГА, представители самого заведения и др. Пообщались с родителями и детьми по их желанию. В результате работы был составлен соответствующий акт, в котором указаны все обстоятельства и определены лица, которые несут персональную ответственность за то, что произошло. Такими лицами комиссия определила руководителя учреждения и сопровождающее лицо ", - рассказал чиновник.

Среди нарушений чиновник выделил следующие: руководитель заведения 1 декабря получил письмо от управления образования о том, что приближаются сложные погодные условия с обязательством прекратить движение школьных автобусов. Кроме того, ректор имела устную информацию о запрете выезда, но она не отменила поездку. Кроме того, коллектив не получил разрешение на поездку от Государственной автомобильной инспекции.

О нарушениях со стороны сопровождающего лица, главный педагог области отметил, что нарушение заключается в том, что транспорт, который должен был выехать в 7.30, выехал за пределы Кропивницкого только в 11.00. Затем автобус трижды останавливался, трижды водитель ремонтировал его. Поэтому сопровождающее лицо должно было проинформировать своего руководителя о том, что есть проблемы с транспортом и надо его заменить или отменить поездку, но этого сделано не было. Все это "потянуло" за собой другое нарушение - применительно к перевозкам детей - перевозки осуществляются только в светлое время суток.

"На сегодня есть соответствующий акт, но нет решения о привлечении к ответственности, так как оба человека, которые по результатам комиссии допустили нарушения, находятся на больничном. Этим лицам грозит или привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора или увольнения с работы ", - отметил чиновник.

Напомним, что 3 декабря в Днепропетровской области перевернулся автобус с шестью взрослыми и 34-ю детьми, которые ехали из Кропивницкого на фестиваль в Днепр . Дети не пострадали, однако погибла женщина, которая не была пассажиркой автобуса. Как стало известно, это звезда Оперного театра Ирина Томчук.