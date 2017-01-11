В Кировоградской области завершили служебное расследование по аварии с детьми под Днепром

ukru
19:49 • 71495 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 116288 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112479 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 110022 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136881 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113578 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120739 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130267 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140355 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144630 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

12 марта, 15:34 • 26063 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 27876 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 39126 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 27986 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 31514 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 71495 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 116287 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 103055 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110371 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136881 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137698 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145814 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150694 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149157 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152517 просмотра
Актуальное
В Кировоградской области завершили служебное расследование по аварии с детьми под Днепром

В Кировоградской области завершили служебное расследование по аварии с детьми под Днепром

Киев • УНН

 • 8186 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 января. УНН. В Кировоградской области завершили служебное расследование в отношении сотрудников Кировоградского областного центра детского и юношеского творчества (ОЦДЮТ), воспитанники которого попали в аварию в Днепропетровской области 3 декабря 2016 г . Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления образования, науки, молодежи и спорта облгосадминистрации Владимир Таборанский.

"Служебное расследование состоялось, работали несколько комиссий.  К комиссии образовательной, кроме педагогов, были привлечены представители департамента здравоохранения, управления гражданской защиты ОГА, представители самого заведения и др. Пообщались с родителями и детьми по их желанию. В результате работы был составлен соответствующий акт, в котором указаны все обстоятельства и определены лица, которые несут персональную ответственность за то, что произошло. Такими лицами комиссия определила руководителя учреждения и сопровождающее лицо ", - рассказал чиновник.

Среди нарушений чиновник выделил следующие: руководитель заведения 1 декабря получил  письмо от управления образования о том, что приближаются сложные погодные условия с обязательством прекратить движение школьных автобусов. Кроме того, ректор имела устную информацию о запрете выезда, но она не отменила поездку. Кроме того, коллектив не получил разрешение на поездку от Государственной автомобильной инспекции.

О нарушениях со стороны сопровождающего лица, главный педагог области отметил, что нарушение заключается в том, что транспорт, который должен был выехать в 7.30, выехал за пределы Кропивницкого только в 11.00. Затем автобус трижды останавливался, трижды водитель ремонтировал его. Поэтому сопровождающее лицо должно было проинформировать своего руководителя о том, что есть проблемы с транспортом и надо его заменить или отменить поездку, но этого сделано не было. Все это "потянуло" за собой другое нарушение - применительно к перевозкам детей - перевозки осуществляются только в светлое время суток.

"На сегодня есть соответствующий акт, но нет решения о привлечении к ответственности, так как оба человека, которые по результатам комиссии допустили нарушения, находятся на больничном. Этим лицам грозит или привлечении к дисциплинарной ответственности в виде выговора или увольнения с работы ", - отметил чиновник.

Напомним, что 3 декабря в Днепропетровской области перевернулся автобус с шестью взрослыми и 34-ю детьми, которые ехали из Кропивницкого на фестиваль в Днепр . Дети не пострадали, однако погибла женщина, которая не была пассажиркой автобуса. Как стало известно, это звезда Оперного театра Ирина Томчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы