Прокуратура Кіровоградщини відкрила провадження щодо депутата міськради за неподання декларації
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Світловодський відділ Знам’янської місцевої прокуратури за результатами перевірки вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного неподання декларації депутатом Світловодської міської ради. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, інформує УНН.
“За результатами перевірки інформація щодо неподання депутатом до НАЗК електронної декларації за 2016 рік знайшла своє підтвердження. Наразі прокуратурою внесені відомості до ЄРДР за фактом умисного неподання декларації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 ("Декларування недостовірної інформації") КК України”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 14:00 31 січня на сайті ЄДРД внесено більше 28 180 електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.